「ノビテク」を使って黒豆を育てる岡田裕樹さん（左）と、パナソニックHDの児島征司さん（右）＝7月、兵庫県丹波市パナソニックホールディングス（HD）は来年、野菜や穀物の収穫量を増やす農業資材「ノビテク」を発売する。微生物由来の液体で、植物に吹きかけ成長を促す効果が期待される。こうした資材は肥料や農薬とは異なる新分野で「バイオスティミュラント」と呼ばれる。高温や乾燥による不作対策としても注目を集める。パ