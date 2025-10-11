【ワシントン＝池田慶太】米ニュースサイト・アクシオスは１０日、トランプ米大統領のエジプト訪問に合わせ、パレスチナ自治区ガザの和平に関する首脳級の会議が開かれると報じた。イスラエルとイスラム主義組織ハマスが和平計画の「第１段階」で合意したことを受け、各国から計画へのさらなる支持を取り付ける狙いとみられる。アクシオスが関係筋の話として伝えたところでは、首脳級会議は米国やエジプトが準備を進めており、