Mrs. GREEN APPLE「フェーズ2」終了の噂 業界内で不安の声が広がる
2025年10月10日 12時0分
ざっくり言うと
2022年3月に「フェーズ2」をスタートさせたMrs. GREEN APPLE
フェーズ2を終え、休止期間に入る可能性が高いとして業界内に不安の声が
ファンの間でも様々な憶測がXを中心に広がっている