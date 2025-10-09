（森本アナウンサー）「まずは、台風情報、気象予報士の佐々木さんです」「台風23号ですが、県内への影響はあるんですか？」 （佐々木気象予報士）「今後の進路次第では、3連休の県内の天気に影響が出る可能性があります」「現在、台風23号は日本の南を1時間に、約25キロの速さで北西へ進んでいます」「中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルです」「