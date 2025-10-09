（森本アナウンサー）

「まずは、台風情報、気象予報士の佐々木さんです」

「台風23号ですが、県内への影響はあるんですか？」

（佐々木気象予報士）

「今後の進路次第では、3連休の県内の天気に影響が出る可能性があります」

「現在、台風23号は日本の南を1時間に、約25キロの速さで北西へ進んでいます」

「中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルです」

「23号はこの後、北西に進み10月11日の土曜日には、進路を東寄りに変えて」

「日曜日から月曜日にかけて日本の南を進む見込みです」

「ただ、予報円が大きく、予報円のどこかに台風の中心が70％の確率で入るということで」

「これは不確実性が高いことを示しています」

（佐々木気象予報士）

「雲と風の予想を見てみますと、3連休にかけて日本の南の海上を東寄りに進む見込み」

「台風周辺の雨雲が、県内に3連休かかる可能性はあります」

「ただ、場所やかかり具合にも、大きくぶれがあります」

（佐々木気象予報士）

「週間予報を見ますと、今のところ土曜日、日曜日に傘マークが付いています」

「3連休の天気は、台風の進路次第になりそうです」

「傘マークが前後になる可能性もありますし、雨が降りやすい、または晴れ間がある可能性もあります」

「最新の情報をご確認ください」



（9日：19：00）