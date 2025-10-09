台風23号 3連休の県内への影響は？ 佐々木予報士の台風情報（9日：19：00）
（森本アナウンサー）
「まずは、台風情報、気象予報士の佐々木さんです」
「台風23号ですが、県内への影響はあるんですか？」
（佐々木気象予報士）
「今後の進路次第では、3連休の県内の天気に影響が出る可能性があります」
「現在、台風23号は日本の南を1時間に、約25キロの速さで北西へ進んでいます」
「中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルです」
「23号はこの後、北西に進み10月11日の土曜日には、進路を東寄りに変えて」
「日曜日から月曜日にかけて日本の南を進む見込みです」
「ただ、予報円が大きく、予報円のどこかに台風の中心が70％の確率で入るということで」
「これは不確実性が高いことを示しています」
（佐々木気象予報士）
「雲と風の予想を見てみますと、3連休にかけて日本の南の海上を東寄りに進む見込み」
「台風周辺の雨雲が、県内に3連休かかる可能性はあります」
「ただ、場所やかかり具合にも、大きくぶれがあります」
（佐々木気象予報士）
「週間予報を見ますと、今のところ土曜日、日曜日に傘マークが付いています」
「3連休の天気は、台風の進路次第になりそうです」
「傘マークが前後になる可能性もありますし、雨が降りやすい、または晴れ間がある可能性もあります」
「最新の情報をご確認ください」
（9日：19：00）