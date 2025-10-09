石川歩、荻野貴司に続き…澤村拓一の退団を発表ロッテは9日、澤村拓一投手との協議を重ねた結果、現役続行を目指し退団することになったと発表した。7日には石川歩投手、荻野貴司外野手の退団も発表されており、ファンは「マジで血の入れ替えだな」「すごい人員整理」と動揺を隠せない。2010年ドラフト1位で巨人に入団した澤村は、2020年9月にトレードでロッテに加入。同年オフにレッドソックスに移籍した。2023年にロッテに“