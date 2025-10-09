タレントの渡辺満里奈が８日、オフィシャルブログを更新。1986年10月８日にシングル『深呼吸して』でソロデビューしてから39周年を迎えたことを報告し、長年支えてくれたファンへの感謝の気持ちをつづった。渡辺はアイドルグループ「おニャン子クラブ」の元メンバーで、1986年にソロデビュー。現在もタレント・エッセイストとして幅広く活動している。この日、「今日は何の日♪」と題してブログを更新。「秋ですね」と切り出し、「