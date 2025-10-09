渡辺満里奈、ソロデビュー39周年に「感謝しかないです」
タレントの渡辺満里奈が８日、オフィシャルブログを更新。
1986年10月８日にシングル『深呼吸して』でソロデビューしてから39周年を迎えたことを報告し、長年支えてくれたファンへの感謝の気持ちをつづった。
渡辺はアイドルグループ「おニャン子クラブ」の元メンバーで、1986年にソロデビュー。現在もタレント・エッセイストとして幅広く活動している。
この日、「今日は何の日♪」と題してブログを更新。「秋ですね」と切り出し、「実は今日は記念日なんです…」と切り出し、「1986年10月８日『深呼吸して』でソロデビューしましたー なんと！39年！！！」とデビュー曲『深呼吸して』のジャケット写真とともに喜びを報告。
さらに「ありがとうございます。ありがとうございます。いや、感謝しかないです」と繰り返し感謝の言葉をつづり、「サンキューイヤーがんばります！」と前向きなメッセージでブログを締めくくった。
この投稿にファンから「おめでとうございます!!」「これからもずっと応援しますね」「懐かしい」「デビューシングル買いました」「あれから39年かぁ」「当時バッチリ買いました」「部屋にポスターも貼ってた」「これからもずっとずっと大好き！」「39イヤー楽しみ」などの声が寄せられている。
1986年10月８日にシングル『深呼吸して』でソロデビューしてから39周年を迎えたことを報告し、長年支えてくれたファンへの感謝の気持ちをつづった。
渡辺はアイドルグループ「おニャン子クラブ」の元メンバーで、1986年にソロデビュー。現在もタレント・エッセイストとして幅広く活動している。
この日、「今日は何の日♪」と題してブログを更新。「秋ですね」と切り出し、「実は今日は記念日なんです…」と切り出し、「1986年10月８日『深呼吸して』でソロデビューしましたー なんと！39年！！！」とデビュー曲『深呼吸して』のジャケット写真とともに喜びを報告。
この投稿にファンから「おめでとうございます!!」「これからもずっと応援しますね」「懐かしい」「デビューシングル買いました」「あれから39年かぁ」「当時バッチリ買いました」「部屋にポスターも貼ってた」「これからもずっとずっと大好き！」「39イヤー楽しみ」などの声が寄せられている。