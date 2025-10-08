「FOXスポーツ」で行われた“クイズ大会”米放送局「FOXスポーツ」で異色のクイズ大会が行われた。チームMLBとチームNFLに分かれ、顔にモザイクをかけた選手たちを当てるというもの。ドジャース・大谷翔平も“出題”対象になったが、レジェンドたちが即答するなど、知名度の高さを改めて証明した。同局の公式YouTubeが5日（日本時間6日）に公開した。MLBチームにはデレク・ジーター氏、アレックス・ロドリゲス氏、デビッド・オ