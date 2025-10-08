「FOXスポーツ」で行われた“クイズ大会”

米放送局「FOXスポーツ」で異色のクイズ大会が行われた。チームMLBとチームNFLに分かれ、顔にモザイクをかけた選手たちを当てるというもの。ドジャース・大谷翔平も“出題”対象になったが、レジェンドたちが即答するなど、知名度の高さを改めて証明した。

同局の公式YouTubeが5日（日本時間6日）に公開した。MLBチームにはデレク・ジーター氏、アレックス・ロドリゲス氏、デビッド・オルティス氏のレジェンド組に加え、同局の実況を努めるケビン・バークハート氏、NFLのスーパースター、トム・ブレイディ氏が入った。お互いに正解を続ける中、NFLチームの4問目だった。顔にモザイクをかけられた大谷が題材になった。

日本人なら多くの人が即答できそうだが、NFLの著名人も同じだったようだ。出題された瞬間、「オーマイゴッシュ！」と5人ともなんだよといった表情を見せ、「ショウヘイ・オオタニ！」と全員が回答した。

モザイクが外れ、笑顔の大谷がスクリーンに映されると「イェーーーイ」と大興奮。「史上最高の野球選手だ！」と、ジーター氏らがいる前で絶叫していた。

続く問題は一転して“お尻”でどの選手を当てるかという変わったものに。ジーター氏は「誰か分からないよ！」とお手上げでケン・グリフィーJr.氏と回答するも失敗。回答権がNFLチームに移ると、各々が予想する中で一人は確信したように「デカケツで本塁打を打ちまくっている捕手だ！」「ビッグ・タンパー！」とし、今季60本塁打を放ったマリナーズのカル・ローリー捕手と予想。見事に正解してこの日一番の盛り上がりを見せた。（Full-Count編集部）