「タイムボカン 50周年記念 セイコーコラボウオッチ」が、PREMICOオンラインショップで販売開始された。ファンが嬉しいデザインのコラボウォッチを紹介。＞＞＞タイムボカン 50周年記念 セイコーコラボウオッチをチェック！（写真9点）子供から大人まで世代を超えて愛され続けてきた、昭和を代表するSFコメディ作品『タイムボカン』、その放送50周年を記念して、日本を代表する腕時計メーカー、セイコーとのコラボレーションが実現