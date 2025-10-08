【タイムボカン】50周年記念！ セイコーとのコラボウォッチが登場！
「タイムボカン 50周年記念 セイコーコラボウオッチ」が、PREMICOオンラインショップで販売開始された。ファンが嬉しいデザインのコラボウォッチを紹介。
＞＞＞タイムボカン 50周年記念 セイコーコラボウオッチをチェック！（写真9点）
子供から大人まで世代を超えて愛され続けてきた、昭和を代表するSFコメディ作品『タイムボカン』、その放送50周年を記念して、日本を代表する腕時計メーカー、セイコーとのコラボレーションが実現。印象的なオープニングやユニークなメカをモチーフとした腕時計が登場した。
スタイリッシュなシルバーの文字盤に配された大小の歯車。ナットやネジ頭を模したインデックスとともに、時空を駆けるメカへの憧れが表現された、懐かしさと遊び心にあふれた特別なクロノグラフモデルだ。
計器らしいデザインも魅力のタキメーター付き。ストップウオッチ秒針は、丹平たちのヘルメットにちなんだ赤と黄色のカラーリング。文字盤にデザインされたメタリックな歯車の意匠に、タイムマシンへのロマンを凝縮。ナットとネジ頭をモチーフにしたインデックス。
ストップウオッチ分針のインダイヤルには、タイムボカンのTマークをデザイン。「タイムメカブトン」のタイヤに見立てた24時針のインダイヤル。小秒針のインダイヤルはオープニングのドクロの時計をイメージ。
時針、分針には暗闇で光る水色のルミブライト（蓄光塗料）が塗布されている。
裏蓋には50周年ロゴと1〜1975のエディションナンバーを刻印。
オープニングに登場するドクロの時計をイメージした特製ボックス。時計の針が回るシーンのように、ボックス天面の針も動かせる。特製ボックスの見返しには、懐かしの場面写真や設定画がデザインされている。
ファンはニヤリなデザイン満載のコラボウォッチ、あなたの腕にいかが。
（C）タツノコプロ
＞＞＞タイムボカン 50周年記念 セイコーコラボウオッチをチェック！（写真9点）
子供から大人まで世代を超えて愛され続けてきた、昭和を代表するSFコメディ作品『タイムボカン』、その放送50周年を記念して、日本を代表する腕時計メーカー、セイコーとのコラボレーションが実現。印象的なオープニングやユニークなメカをモチーフとした腕時計が登場した。
計器らしいデザインも魅力のタキメーター付き。ストップウオッチ秒針は、丹平たちのヘルメットにちなんだ赤と黄色のカラーリング。文字盤にデザインされたメタリックな歯車の意匠に、タイムマシンへのロマンを凝縮。ナットとネジ頭をモチーフにしたインデックス。
ストップウオッチ分針のインダイヤルには、タイムボカンのTマークをデザイン。「タイムメカブトン」のタイヤに見立てた24時針のインダイヤル。小秒針のインダイヤルはオープニングのドクロの時計をイメージ。
時針、分針には暗闇で光る水色のルミブライト（蓄光塗料）が塗布されている。
裏蓋には50周年ロゴと1〜1975のエディションナンバーを刻印。
オープニングに登場するドクロの時計をイメージした特製ボックス。時計の針が回るシーンのように、ボックス天面の針も動かせる。特製ボックスの見返しには、懐かしの場面写真や設定画がデザインされている。
ファンはニヤリなデザイン満載のコラボウォッチ、あなたの腕にいかが。
（C）タツノコプロ