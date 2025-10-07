今回は特別編、テーマは「シューゲイザー論争」だ。インディペンデントを中心としたライブハウス界隈でも、一時のシティポップ・ムーブメントも少しずつ落ち着きを見せ収束しつつつある状況下にあって、「熱量のある次のムーブメントは何なのか論争」がある。「今このジャンル熱いね」「ここ、すごいムーブメント起きてるね」というような目立った動きではないにせよ、ネット上のタイムラインでは、「これはシューゲイザーなのか」