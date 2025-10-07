県は、秋のごみゼロウィーク強化期間に合わせて、海のごみについて考える環境フェスを藍住町で開催しました。その環境フェスから、絶滅が危惧される吉野川河口のシオマネキの姿を取材しました。 ■海に行かないとわからないこと （県環境指導課・加藤貴弘 課長）「周りの家族に、海にいつ行きましたかって言うと、ほとんど何年も行ってないと、そういうようなことを聞いて」「行かないとやっぱり海の印象って、こんなに