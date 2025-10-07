株式会社 明治は、2025年５月に関東甲信越限定で発売した新商品「生のときしっとりミルク」が好調な売れ行きを記録したことを受け、このたび10月７日より販売エリアを関東甲信越から、関西、東海、北陸エリアまで拡大して、数量限定にて発売することを発表した。「生のときしっとりミルク」は、独自の特許技術「生ねり製法」で生み出されたしっとりとやわらかで濃密な味わいを楽しめる新領域の菓子。従来のチョコレートにはない独