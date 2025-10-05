¸½Ìò¤ÎÃèÁÈÀ¸¤¬¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿Èá·à¤«¤é2Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¡£·àÃÄ¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÈ¿¥²þ³×¤ò¿Ê¤á¡¢9·î¤Ë³«Ëë¤·¤¿ÃèÁÈ¸ø±é¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ÈºÇÂç¤Î¥¿¥Ö¡¼¡É¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö»äÀß¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î°Ç¤¬¡Ä¡×ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊõÄÍÃèÁÈ¤Î¿·¸ø±éÊõÄÍÂç·à¾ì ©︎Ê¸éº½Õ½©»äÀßFC¤ËÂç¤­¤¯°ÍÂ¸¤·¤Æ¤­¤¿¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡Ö»äÀß¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ê°Ê²¼¡¢FC¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¤¹¡£¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤äÃæ·øÀ¸ÅÌ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍ­»Ö¤«