4Æü¸á¸å¡¢¿·³ã¸©Ì¯¹â»Ô¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ2Æ¬¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤ÏÏÓ¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¤Ê¤É½Å½ý¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4Æü¸á¸å4»þÈ¾²á¤®¡¢Ì¯¹â»Ô¿ùÌîÂô¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿30Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ2Æ¬¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤ÏÅÅÏÃ¤Ç²ÈÂ²¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¡¢²ÈÂ²¤«¤é¡Ö¼ê¤ÈÂ­¤ò¤«¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃËÀ­¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±¦ÏÓ¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÏÓ¤äÂ­¤ËÀÚ¤ê½ý¤òÉé¤¤¡¢½Å½ý¤Ç¤¹¡£¥¯¥Þ2Æ¬¤ÎÂÎÄ¹¤Ï