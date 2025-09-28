再起をかけ、家族を守るため、人生をかけた戦いだった。昨オフ日本球界復帰を決断し、新天地ソフトバンクでリーグ優勝に大きく貢献した上沢直之投手（３１）。２ケタ勝利を挙げ、上沢獲得がパの覇権を左右したと言っても過言ではなかった。今回寄せた独占手記では、古巣・日本ハムではなく同一リーグのライバル球団入りを選択した決断の理由、強い非難に不安を抱える家族を守り抜いたシーズンの舞台裏を激白。大バッシングにひた