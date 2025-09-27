2025年9月25日、台湾メディア・中時新聞網は、「内巻（内部競争）化」がまん延する中国本土において、日本の「失われた時代」が再現される可能性があると専門家が警告していることを報じた。記事は、中国でここ数年「内巻（involution）」という言葉が流行していると紹介。米紙ニューヨーク・タイムズによると、この言葉はもともと米国の文化人類学者がインドネシアの悪循環を説明するために提唱した学術用語であり、当初中国国内