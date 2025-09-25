「鉄道のある風景」をテーマに、抒情的な作品を生み出し続ける画家、松本忠さんの作品展が徳島市で開かれています。ガタンゴトンと音を立て板野町を知り抜ける汽車。青々とした田園風景が広がっています。これらを描いたのは「鉄道のある風景」をテーマに全国各地を訪れながら、ローカル線とその周りの風景を描き続ける画家、松本忠さんです。今回は、四国の鉄道や風景を描いた12点を含む、54点が展示されていま