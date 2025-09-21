21日の朝早く吉野川市鴨島町の住宅街で住宅や空き家など少なくとも3棟が焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。(火事があった家の住人）「朝寝てた。ボンボンと音がして」「倉庫の方から火が上がってたんで」「水道で水掛けたけど追いつかないんで消防を呼んでもらって」火事があったのは、吉野川市鴨島町麻植塚の住宅街です。消防と警察によりますと、21日午前5時半頃、近くに住む女性から「西隣の倉庫から火が出て、