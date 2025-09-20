クリムゾン漫画家。25年にわたって成人向けの漫画を描き、電子書籍などで多くの販売実績を残す。商業コミック、電子コミックでの連載以外にも、アニメ制作、ゲーム制作など幅広く活動している。代表作はアニメ化もされた『蒼い世界の中心で』、成人向けとしてはケータイコミックサイトで1000万DLの『アイドル強制操作』、実写化もされた『クリムゾンガールズ』など25年前、成人向け同人誌の世界に颯爽と現れた天才エロ漫画家・ク