トレーニングコーチ・塩多雅矢氏推奨の「腕タッチ」と「股関節引き込み」野球のパフォーマンスを上げるために重要なのが「瞬発力」。大きな力を速く動かすことで球速や脚力は上がっていくが、成長期の子どもたちの場合、思うように体を速く動かせないケースも多い。その要因はなぜか？約20校の中学・高校の野球部をサポートするトレーニングコーチの塩多雅矢さんは「腕と股関節」に注目し、瞬発力強化のトレーニング法を紹介し