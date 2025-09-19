トレーニングコーチ・塩多雅矢氏推奨の「腕タッチ」と「股関節引き込み」

野球のパフォーマンスを上げるために重要なのが「瞬発力」。大きな力を速く動かすことで球速や脚力は上がっていくが、成長期の子どもたちの場合、思うように体を速く動かせないケースも多い。その要因はなぜか？ 約20校の中学・高校の野球部をサポートするトレーニングコーチの塩多雅矢さんは「腕と股関節」に注目し、瞬発力強化のトレーニング法を紹介している。

塩多さんは原因の1つとして「速く動くための脳の回路がうまく働いていない」と指摘する。頭では分かっていても体がついてこない――。“伝達能力”を向上させることで体は自然と動いてくるという。

この課題を解決するため、脳の回路を引き出すトレーニング法を2つ提案している。1つ目は「腕タッチ」。四つん這いになり、右手で左肩、左手で右肩を交互に触る動作を素早く行う。

ここでのポイントは、自分に「速く動かす」と言い聞かせること。実際に指導する側も「『速く』と一言声かけたら、子どもたちのスピードは上がります」と塩多さん。相手や自分自身を煽りながら行うことで、脳内に「速く動く」回路が形成されていくという。

2つ目は股関節。これも四つん這いになり、片足を後ろに伸ばした体勢から、膝を胸まで引き上げ、また元の位置に戻す。この一連の動作を素早く行う。「戻すまで速く」を意識し、1回1回の動きを行うことがポイントだ。

「足が速い選手はボールも速いという関係性もあります」と塩多さん。これらのトレーニングを継続することで、野球に必要な瞬発力が養われ、投球や走塁など様々な場面でのパフォーマンス向上につながる。日々の練習に取り入れて、脳と体の連携を高めていこう。（First-Pitch編集部）