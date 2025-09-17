フィリーズ戦の8回に50号ソロを放った【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地でのフィリーズ戦に1番・投手兼指名打者」で出場すると、8回先頭で迎えた第4打席で史上6人目となる2年連続50号本塁打を達成した。4-6の8回無死、ロバートソンの2球目を捉えると打球は右翼席の上段へ突き刺さった。打球速度113.4マイル（約182.5キロ）、飛距離430フ