炒め物の定番野菜「空芯菜」ですが、じつはゆでて食べるのもおすすめ。今回は、農家の娘として旬の野菜レシピを発信しているセリナさんに、「空芯菜のナムル」のつくり方を教えてもらいました。シャキッと、とろっとした独特の食感がクセになる一品で、暑さで食欲が落ちがちなこの時期にもぴったり。副菜にも、おつまみにも重宝する簡単レシピです。シャキとろ食感！空芯菜のナムル炒めることが多い空芯菜ですが、じつはゆでるのも