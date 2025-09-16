炒め物の定番野菜「空芯菜」ですが、じつはゆでて食べるのもおすすめ。今回は、農家の娘として旬の野菜レシピを発信しているセリナさんに、「空芯菜のナムル」のつくり方を教えてもらいました。シャキッと、とろっとした独特の食感がクセになる一品で、暑さで食欲が落ちがちなこの時期にもぴったり。副菜にも、おつまみにも重宝する簡単レシピです。

シャキとろ食感！空芯菜のナムル

炒めることが多い空芯菜ですが、じつはゆでるのもおすすめ。

【写真】茎と葉に分けて食べやすい大きさに

炒めた空芯菜はシャキシャキ食感が特長ですが、ゆでるとシャキッ＆とろっとした優しい食感に。残暑で食欲が落ちやすい時期でも、するっと食べられる副菜としておすすめですよ。

●空芯菜のナムル

【材料（つくりやすい量）】

空心菜 1束（200g）

炒りゴマ 大さじ1

A［ゴマ油大さじ1 鶏ガラスープの素小さじ1 しょうゆ小さじ1／2］

※しっかり目の味つけが好きな方は、鶏ガラスープの素の量を増やして調整してください。



【つくり方】

（1） 空芯菜は茎と葉に分けて、食べやすい大きさにカットする。

（2） 鍋でお湯を沸かし、沸騰したら塩を加える。茎の部分を入れて30秒ほどゆでる。※塩は分量外。お湯1Lに対し塩小さじ1が目安です。

（3） 30秒経ったら葉を追加し、さらに30秒ゆでたら冷水に取る。そのあと、水気を絞っておく。

（4） ボウルにAを入れて混ぜ合わせ、空芯菜と炒りゴマを追加し混ぜ合わせたら完成です。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう