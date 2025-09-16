劇場版『チェンソーマン レゼ篇』マキマ役・楠木ともり 9月19日(金)公開の劇場版『チェンソーマンレゼ篇」。楠木ともりは、ＴＶシリーズから引き続きマキマ役として出演する。楠木の主な代表作は、TVアニメ「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」(レン)、「ウィッチウォッチ」(宮尾音夢)、「ヘブンバーンズレッド」(茅森月歌役)など。歌手としても活動している。今回は、そんな彼女の"推し"て