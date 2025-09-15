俳優・アーティストののんが15日までに、オフィシャルブログを更新。９月12日からスタートした２年ぶりとなる全国ツアー「NON Renarrate tour 2025」の熱気あふれるライブカットやクルーなオフショットを多数公開し、ファンから反響を呼んでいる。自身の３rdフルアルバム『Renarrate』を掲げた同ツアーは、12日福岡INSA公公演からスタート。13日、「福岡INSA！」と題してブログを更新すると、「新譜、全部演奏した。倒れるかと思っ