のん、迫力のライブショットにファン興奮「凛々しい」
俳優・アーティストののんが15日までに、オフィシャルブログを更新。
９月12日からスタートした２年ぶりとなる全国ツアー「NON Renarrate tour 2025」の熱気あふれるライブカットやクルーなオフショットを多数公開し、ファンから反響を呼んでいる。
自身の３rdフルアルバム『Renarrate』を掲げた同ツアーは、12日福岡INSA公公演からスタート。13日、「福岡INSA！」と題してブログを更新すると、「新譜、全部演奏した。倒れるかと思った！でも、最高に楽しかった福岡ライブ！！」とライブの感想をつづった。
引き締まったおへそがちらりと見える白のクロップドシャツに黒のパンツを合わせ、エレキギターをかき鳴らすクールなステージ姿や髪を揺らしながらマイクに向かう姿、照明に照らされながらギターソロを奏でるカットなど、迫力あるパフォーマンスショットを複数枚公開した。
また、スタイリッシュな衣装を着こなし、階段に座って鋭い眼差しをカメラに向けるオフショットもアップし、「ツアー始まりました」と全国ツアーが始まったことを報告し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「いつもクールで素敵」「ロックなのんちゃんカッコいい」「最高！！」「大好き！！」「階段の写真すっごいカッコいい」「凛々しい」「しびれるほどカッコいい！」「良い感じ」「めちゃめちゃカッコイイ」「めちゃめちゃCOOL」「めちゃめちゃbeautiful」や、「残り３公演も頑張ってね」「東京楽しみ」「宮城のライブ楽しみ」と今後の公演に期待を寄せる声なども寄せられている。
