続いても元気な高齢者の話題です。92歳になってもなおボウリングを楽しく続けている、県内最高齢ボウラーの徳島市の男性を取材しました。その元気の秘訣とは？（ 記者）「スエヒロボウルです。もうすでに大勢の方たくさん集まっていまして、賑わっています。この中に長寿のボウラーがいるということなんですが…」この人？いや、この人？若い若い 違うな～全然見つからない…。（記者）「あ、あの方ですかね、お