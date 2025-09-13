Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µð¿Í-ºå¿À¤ËºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¢£µð¿Í ¡¼ ºå¿À¡Ê13Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë13Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µð¿Í-ºå¿ÀÀï¤òÁ°¤Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤µ¤ó¤¬»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¡£¿Íµ¤Èþ½÷¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï´¿´î¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£µð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£Ìîµå·Ð¸³¤Ï¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Âç¤­¤¯¿¶¤ê¤«¤Ö¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿1µå¤Ï»°ÎÝÊý¸þ¤Ë°ï¤ì¡¢¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾Ð´é¤Ç´¿À¼¤Ë±þ¤¨¡¢¸«»ö¤ËÂçÌò¤òÌ³¤á¤¿