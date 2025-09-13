ÅìµþD¤Ë½Ð¸½¤·¤¿Èþ½÷¤¬¸«»ö¤Ê°ìÅê¡¡¥É¥é¥Þ¼ç±é¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à´¿´î
Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µð¿Í-ºå¿À¤ËºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì
¢£µð¿Í ¡¼ ºå¿À¡Ê13Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡13Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µð¿Í-ºå¿ÀÀï¤òÁ°¤Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤µ¤ó¤¬»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¡£¿Íµ¤Èþ½÷¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï´¿´î¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£Ìîµå·Ð¸³¤Ï¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Âç¤¤¯¿¶¤ê¤«¤Ö¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿1µå¤Ï»°ÎÝÊý¸þ¤Ë°ï¤ì¡¢¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾Ð´é¤Ç´¿À¼¤Ë±þ¤¨¡¢¸«»ö¤ËÂçÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡ºùÅÄ¤µ¤ó¤Ï10·î8Æü¤«¤éÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿·¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ØESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î»Ïµå¼°¤¬¿ÍÀ¸½é¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡£¥É¥é¥Þ½é²óÊüÁ÷Æü¤Î¡Ö10·î8Æü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö108¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë