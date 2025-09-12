2025年10月31日（金）全国ロードショーの『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』において、『映画すみっコぐらし』とイオンシネマがコラボレーションした劇場マナーCMが完成！9月12日（金）より全国のイオンシネマにて放映が開始される。☆マナーCMの場面カットをチェック！（写真5点）＞＞＞この秋、すみっコたちがイオンシネマのマナーCMの主役に登場！イオンシネマだけの特別な上映で、映画上映中のマナーを楽しく学