【映画すみっコぐらし】イオンシネマ限定☆『映画すみっコぐらし』×イオンシネマオリジナル劇場マナーCM
2025年10月31日（金）全国ロードショーの『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』において、『映画すみっコぐらし』とイオンシネマがコラボレーションした劇場マナーCMが完成！ 9月12日（金）より全国のイオンシネマにて放映が開始される。
☆マナーCMの場面カットをチェック！（写真5点）＞＞＞
この秋、すみっコたちがイオンシネマのマナーCMの主役に登場！ イオンシネマだけの特別な上映で、映画上映中のマナーを楽しく学ぶことができる。
最新作では、空の王国から来た【おうじとおつきのコ】のピンチを救うため、大冒険に出かけることになるすみっコたち。
今回公開したマナーCMの告知PVでは、すみっコたちがそれぞれ冒険衣装に着替えて、いざ出発！ と気合十分な場面で、魔法使いに扮したねこの魔法の杖が発動してしまう様子を「魔法の杖や光る機器のご使用はお控えください」、大好物であるきゅうりの剣をモンスターに差し出しながらも、自分で食べてしまうぺんぎん？の様子を「イオンシネマで購入された飲食物以外のお持ち込みはご遠慮ください」など、すみっコたちのコミカルな様子が劇場マナーになぞらえて紹介され、映画館での鑑賞マナーについて楽しく、そして可愛く呼びかけた内容となっている。
今回お見せできるのはCMのごく一部分のみ！ 全編は、9月12日（金）から全国のイオンシネマにて放映開始されるので、ぜひ劇場でご覧あれ。
※一部スクリーンでは、特別興行などにより上映がない場合がございます。予めご了承ください。
（C）2025 日本すみっコぐらし協会映画部
