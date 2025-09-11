大阪・関西万博の開催に合わせ、「藍」や「旅」にまつわる浮世絵を集めた企画展が徳島市で開かれています。今回の企画展には、徳島市出身の実業家で、財界の重鎮として活躍した原安三郎による、江戸時代後期の浮世絵コレクション約30点が展示されています。現在、開催中の大阪・関西万博にあわせ、徳島ゆかりの「藍」や「旅」にまつわる作品が並びました。こちらは、江戸時代の浮世絵師・歌川広重が鳴門の渦潮を描いた作品です。波