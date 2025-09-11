マンシー、べシア、スミスら負傷者組が続々と復帰ドジャースは10日（日本時間11日）、トミー・エドマン内野手を負傷者リスト（IL）から復帰させたと発表した。代わってジャスティン・ディーン外野手がマイナー降格となった。エドマンは8月4日（同5日）に右足首の捻挫のため今季2度目のIL入り。内外野を守る30歳は今季86試合に出場して打率.228、12本塁打、44打点をマークしている。負傷者が続出していたドジャースでは左の大