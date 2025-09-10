韓国ドラマ『親愛なるX』がポスター盗作論争に巻き込まれた。TVINGオリジナルシリーズ『親愛なるX』関係者は10日、「ローンチポスターについて、特定のレファレンスとの類似性を遅れて認識し、直ちに使用を中止し、今後使用しないことにした」と明らかにした。また「細部まで制作過程を見守ることができず、不快な思いをさせた点について心からお詫び申し上げる」と大衆に頭を下げた。続けて「徹底した検収過程を通じて、同様の事