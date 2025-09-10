9月16日〜9月28日の13日間にわたり、大阪・関西万博の会場で「未来のロボット展 Geared by V-Sido」が開催されます。イベント概要：名称：未来のロボット展 Geared by V-Sido期間：2025年9月16日（火）〜9月28日（日）時間：午前9時〜午後9時場所：大阪・関西万博会場内 ロボット＆モビリティステーション （エンパワーリングゾーン）このイベントでは主催者のアスラテック株式会社が、初公開のものを含むロボット5体を展示します