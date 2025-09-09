結婚願望を持つたんぽぽ・川村エミコ（45）が婚活に挑戦。結婚願望の強さを語る中で、20代の頃に一度プロポーズを受けていたと明かした。【映像】プロポーズを受けた20代の川村9月5日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#1が放送スタート。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲスト