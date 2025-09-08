徳島のスダチの魅力をPRする「徳島すだちアンバサダー」に、元乃木坂46の堀未央奈さんが選ばれ、9月9日就任式が行われました。9日、県庁で行われた就任式では、県すだち・ゆこう消費推進協議会の坂本雅彦会長から、俳優の堀未央奈さんに「徳島すだちアンバサダー」の委嘱状が手渡されました。堀さんは、元乃木坂46のメンバーで、現在は俳優やモデルとして活躍していて、舞台挨拶やSNSなどで、すだち好きを公言し