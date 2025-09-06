大手カフェチェーン「サンマルクカフェ」を運営するサンマルクホールディングスの業績がここへきて大きく上向いている。この要因として挙げられるのが、大量閉店に追い込まれつつあったサンマルクカフェを中心とするカフェ業態からの脱却と、「牛かつ もと村」と「京都勝牛」という牛カツ2業態を買収し、和業態へ参入したことがある。牛カツといえば、2015年頃に東京発信でブームとなり、全国的に普及した業態であるが、依然として