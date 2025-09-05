¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¤¿¤Á¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î»ÑÀª¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡Ø¤Õ¤ó¤Ð¤ë¤º¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ª¡Ø¤Õ¤ó¤Ð¤ë¤º PEANUTS¡Ù¡¢²Ä°¦¤¤¤ª¶¡¤ò¥Ç¥¹¥¯¥¿¥¤¥à¤Ë¢ö¡ù¤Á¤ç¤³¤Ã¤ÈÇ­ÇØ¤¬²Ä°¦¤¤¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¿¤Á¤Î¡Ø¤Õ¤ó¤Ð¤ë¤º¡Ù¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä¥É¥ê¡¼¥à¥º¤ÎÅ¸³«¤¹¤ë»ÑÀª¥µ¥Ý¡¼¥ÈÍÑ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ø¤Õ¤ó¤Ð¤ë¤º¡Ù¤«¤é¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡ØPEANUTS¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ø¤Õ¤ó¤Ð¤ë¤º PEANUTS¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×