【スヌーピー】『PEANUTS』の仲間たちのぬいぐるみが姿勢をサポートする「ふんばるず」に！
「スヌーピー」たちのぬいぐるみがあなたの姿勢をサポートする『ふんばるず』になって登場！ 『ふんばるず PEANUTS』、可愛いお供をデスクタイムに♪
☆ちょこっと猫背が可愛いスヌーピーたちの『ふんばるず』（写真9点）＞＞＞
ドリームズの展開する姿勢サポート用のぬいぐるみ『ふんばるず』から、スヌーピーでお馴染みの『PEANUTS』デザインが登場！
『ふんばるず PEANUTS』が、2025年9月10日（水）より全国のバラエティショップ・書店にてお取り扱いされる。
”あなたのねこぜを今日もおたすけ。ボクたちねこぜなふんばるず”
『ふんばるず』は、机から落ちないようにふんばっている、ねこぜなどうぶつたち。机とおなかの間に挟むことで、ねこぜなあなたを助けてくれるぬいぐるみ。
ねこぜなあなたをサポートしてくれる『ふんばるず』自身もちょっぴりねこぜ。そんな愛らしい姿で、お仕事やお勉強を頑張るあなたを支えてくれるアイテムだ。
今回登場するアイテム『ふんばるず PEANUTS』のラインナップは、「スヌーピー」「ウッドストック」「オラフ」の3種類。
今年で75周年を迎え、今もなお、国も世代も超えてずっと愛され続けている『PEANUTS』の仲間たちのぬいぐるみが、あなたを癒しながら姿勢をサポートしてくれちゃいます♪
デスクワークなどの作業時間に姿勢をサポートしてくれ、リラックスタイムはぬいぐるみとして愛らしさを発揮してくれる『ふんばるず PEANUTS』たち、ぜひお迎えしてみてはいかが？
※「ボクたち ねこぜな ふんばるず」は商標登録済です。
（C） 2025 Peanuts Worldwide LLC www.snoopy.co.jp
