元片づけられない漫画家・午後さんは、お風呂の排水口を触ったりスポンジでこする掃除が苦手だったそう。ですが、100円ショップやドラッグストアで手に入る“最強のアイテム”を見つけてから掃除が格段にラクに！アイテム2つで排水口の掃除がラクに！ 午後：片づけが苦手だった漫画家。今では部屋の掃除が大好きに 猫：午後家の元飼い猫♂（享年22）。今も作者の心の中にいて、時折作者に喝を入れたり、励ましたりする。