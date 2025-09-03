TVアニメ『【推しの子】』×チロリアンの描き下ろしデザイン缶が9月17日（水）より数量限定発売される。＞＞＞『【推しの子】』×チロリアンの描き下ろしデザインアイテムをチェック！（写真9点）『【推しの子】』は、2020年に『週刊ヤングジャンプ』（集英社）で赤坂アカと横槍メンゴのタッグで連載スタートした漫画。伝説的アイドル・アイの子どもとして転生するファンタジックな設定とショッキングな描写もいとわないサスペンス