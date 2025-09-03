いよいよ閉会まで1か月半をきった大阪・関西万博。大阪在住で万博リピーターなESSEonlineライター・ハギヤマジュンコさんは、実際に何度も通うなかで、猛暑には猛暑ならではの持ち物が必要だと気づいたそう。「5月と同じ装備じゃ耐えられない！」と感じたハギヤマさんの、まだまだ暑さが続く大阪・関西万博を全力で楽しむもちものの工夫について、ご紹介します。1：リュックから肩がけバッグへ！背中が溶けそうな暑さ対策万博に行