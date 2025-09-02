滋賀県で行われる国民スポーツ大会で開会式に先だって行われる水泳などの競技の大分県選手団の結団式が大分市で行われました。 【写真を見る】滋賀国民スポーツ大会へ向けて結団式大分県選手団「誇りを胸に全身全霊で戦う」 2日の結団式には会期前競技として9月6日から始まる水泳、体操、自転車の3競技7種目に出場する選手らおよそ40人が出席しました。 式では尾野副知事が「記憶に残る熱戦を期待します」と選手