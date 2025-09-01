U-18の末吉がブルペンで試合前日の調整を行った「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18 野球ワールドカップ」に出場する侍ジャパンU-18日本代表は1日、沖縄セルラースタジアム那覇で練習を行った。明日、沖縄選抜との試合で先発が予定されている沖縄尚学の末吉良丞（りょうすけ）投手（2年）はブルペンで投球練習を行い、ナインや指揮官から称賛と驚きの声が上がっている。怪物の球が唸りをあげている。2年生で唯一代表入りした最