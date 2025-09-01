ÆÁÅçÃÏÊýºÇÄãÄÂ¶â¿³µÄ²ñ¤Ï9·î1Æü¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î¸©ÆâºÇÄãÄÂ¶â¤ò¡¢¸½ºß¤è¤ê66±ß°ú¤­¾å¤²1046±ß¤È¤¹¤ë¤è¤¦Åú¿½¤·¡¢½é¤á¤Æ1000±ßÂæ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÁÅçÃÏÊýºÇÄãÄÂ¶â¿³µÄ²ñ¤Ï1Æü¡¢4²óÌÜ¤ÎÀìÌçÉô²ñ¤ò³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯ÅÙ¤Î²þÄê³Û¤ò¶¨µÄ¤¹¤ëÀìÌçÉô²ñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3ÅÙ³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ï«Æ¯¼ÔÂ¦¤È»ÈÍÑ¼ÔÂ¦¤Î°Õ¸«¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤º¡¢·ÑÂ³¿³µÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1Æü¤ÏÈó¸ø³«¤Ç¡¢¸ø±×¡¦Ï«Æ¯¼Ô¡¦»ÈÍÑ¼Ô¤Î°Ñ°÷¤¬¤½¤ì¤¾¤ì2¼Ô´Ö¤Ç¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤